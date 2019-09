Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu schnell in der Goethestraße

Bremerhaven (ots)

Viel zu schnell waren einige Autofahrer am Mittwochvormittag in der Goethestraße unterwegs. Die Polizei führte dort Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 8.45 Uhr und 10.10 Uhr wurden 17 Fahrzeuge im verkehrsberuhigten Bereich angehalten, weil sie zu schnell fuhren. Dort, wo nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf, waren vier Fahrer so rasant unterwegs, dass sie nun mit einem Bußgeld rechnen müssen. Der Spitzenwert lag bei 28 km/h über der Schrittgeschwindigkeit. Die Schrittgeschwindigkeit für den Straßenverkehr ist nicht als fester Wert definiert, sondern wird von den Gerichten festgelegt. So ging beispielsweise das Oberlandesgericht Hamm in einem Urteil von 10 km/h aus. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte bei der Kontrolle gleich doppeltes Pech. Er war nicht nur zu schnell, sondern sein Wagen war auch nicht ausreichend versichert. So musste er das Auto an Ort und Stelle stehen lassen.

