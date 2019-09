Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, der sich am Abend des 03.09.2019 in Geestemünde ereignet hatte. Gegen 21.30 Uhr kam es in der Buchstraße beim Ausparken zu einer leichten Kollision zwischen 2 Fahrzeugen. In Höhe des Geldinstitutes rangierte ein PKW rückwärts und geriet dabei gegen einen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0471/953-3164.

