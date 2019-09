Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Berührung beim Vorbeifahren

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Abend des 93.09.2019 im Stadtteil Weddewarden. Gegen 22.45 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Wurster Straße stadtauswärts. Als die 23-Jährige an einem wartenden PKW vorbeifuhr, kam es zu einer Kollision. Der Kontrahent war ebenfalls mit seinem Auto zuvor auf der Wurster Straße in nördlicher Richtung unterwegs. In Höhe der Hohenfriedberger Straße wollte der 18-Jährige abbiegen und hielt zunächst verkehrsbedingt an. Bei dem Anprall entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell