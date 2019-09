Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heckscheibe zerstört

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in der Kurt-Schumacher-Straße die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3231) sucht Zeugen. Die Benutzerin des grünen Mercedes A 160 hatte ihren Wagen am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt. Als sie nach zwei Stunden, gegen 16 Uhr wiederkam, war die Heckscheibe völlig zerstört. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass jemand etwas gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell