Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Elektronische Geräte gestohlen

Bremerhaven (ots)

Bei einem Einbruch sind am Montag aus einer Wohnung in der Elbestraße zwei Computer, Kameras und Monitore gestohlen worden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter haben zwischen 6 Uhr morgens und 16.30 Uhr ein Fenster einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und sind dann hineingeklettert. Die Räume wurden durchsucht und die Beute auf unbekannte Weise abtransportiert. Jetzt hoffen die Ermittler, dass Zeugen etwas aufgefallen ist und sie Hinweise geben können.

