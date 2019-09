Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Riesenkaninchen eingefangen

Am Nachmittag des 02.09.2019 alarmierten besorgte Passanten die Polizei. Gegen 15.00 meldeten die Anrufer einen "abnormal großen Hasen", der in der Nähe der Agentur für Arbeit auf die belebte Lloydstraße zu laufen drohte. Einige Kinder versuchten, den Hasen einzufangen. Die Ordnungshüter eilten zum Paul-Haltenhof-Platz auf dem ehemaligen Rickmers-Gelände an der Grimsbystraße. Nach kurzer Zeit trafen die Polizisten auf das Riesenkaninchen, das offensichtlich der Rasse der Deutschen Riesen zuzuordnen ist. Der auffällige weiße Riese ließ sich jedoch nicht einfach in den Käfig locken. Erfahrene Jäger wissen, dass Hasen eine schwere Beute sind. Die Jagd ist nur etwas für ausdauernde Jäger, die nichts gegen Bewegung haben. Auf dem Paul-Haltenhof-Platz widersetzte sich der Riesen Rammler seiner Festnahme und war mit Höchstgeschwindigkeit im Zick-Zack auf der Flucht. Er schlug dauernd Haken und wechselt die Richtung. Manchmal täuschte er einen Haken nur an, um weiter geradeaus zu laufen. Mithilfe von Mitarbeitern des Tierheims gelang es schließlich, das Tier einzukreisen. In einem Käfig kam das Tier zur Ruhe und wurde zum Tierheim gebracht. Der Straßenverkehr wurde nicht gefährdet.

