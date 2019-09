Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festnahme nach Einbruch

Bremerhaven (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann konnte am Montag nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hafenstraße von der Polizei festgenommen werden. Gegen vier Uhr bemerkten Anwohner ungewöhnliche Bewegungen und Geräusche und riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude und konnten den 29-Jährigen festnehmen, der vom Tatort flüchten wollte. Am Gebäude stellten die Polizisten fest, dass ein rückwärtiges Fenster zum Geschäft mit großer Gewalt aufgebrochen wurde. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und ausgelegte Ware zusammengerafft. Die lag zum Teil noch verstreut auf dem Hinterhof und konnte von den Einsatzkräften wieder eingesammelt werden. Der Beschuldigte gab an, nichts mit der Sache zu tun gehabt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

