POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3164) sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag in der Straße Schiffshören zugetragen hat. Dort hatte ein Autofahrer seinen silberfarbenen Opel Astra GTC zwischen 10.45 Uhr und 14.45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Eine Person soll eine Benachrichtigung am Fahrzeug hinterlassen haben, die später von einem etwa 65 Jahre alten Mann wieder entfernt wurde. Jetzt werden der Hinweisgeber und weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

