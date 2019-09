Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: VW Golf gestohlen

Bremerhaven (ots)

Keine 10 Minuten hatte ein 28 Jahre alter Mann am späten Sonntagabend in der Lindenallee seinen Wagen aus den Augen gelassen, da hatte der Dieb schon zugeschlagen. Er fuhr mit dem VW Golf 4 davon. Der 28-Jährige war gegen 22.20 Uhr dabei, Ware auszufahren und wollte aus einem Geschäft in der Lindenallee eine neue Lieferung herausholen. Aus dem Grund hatte er den Schlüssel stecken lassen. Als er wieder auf die Straße kam, war sein schwarzer Wagen weg und mit ihm alle persönlichen Papiere, die sich in einer Brieftasche befanden. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet jetzt um Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Fahrzeugs mit CUX-Kennzeichen.

