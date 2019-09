Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Zwei Autoreifen wurden in der Nacht zum Sonntag an einem Pkw in der Zollinlandstraße zerstochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Bei dem Wagen handelte es sich um einen dunkelgrauen Citroen C4 Cactus. Der war in einer Parkbox vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Als die Fahrzeugnutzerin mit dem Auto am Sonntag wieder losfahren wollte, stellte sie fest, dass beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen waren. Jetzt hofft die Polizei, dass Zeugen etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

