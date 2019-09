Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Sonntag von unbekannten Personen zusammengeschlagen. Das Opfer erlitt dabei Kopfverletzungen. Der 45-Jährige war alkoholisiert und wurde gegen 4.20 Uhr von Passanten am Taxenstand aufgefunden. Die riefen daraufhin den Rettungsdienst. Mit Prellungen und Platzwunden am Kopf musste der verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Wer ihn geschlagen hat und warum, konnte der 45-Jährige der Polizei (Telefon 953 3221) gegenüber nicht sagen. Die bittet jetzt die Passanten und weitere Hinweisgeber, sich bei ihr zu melden.

