Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Busfahrer überfallen

Bremerhaven (ots)

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses ist in der Nacht zum Sonntag von zwei dunkel gekleideten und maskierten Männern überfallen worden. Der Busfahrer blieb unverletzt. Gegen 0:24 Uhr fuhr der Bus die Haltestelle Auerstraße an. Als der Fahrer die Tür öffnete, stiegen die beiden Täter in den Bus ein und forderten sofort von ihm das Geld aus der Kasse. Als sie das erhalten hatten, flüchteten sie in Richtung Fritz-Reuter-Schule in die Dunkelheit. Einer der Täter hatte sich mit einem schwarz-rot gestreiften Tuch maskiert, der andere mit einem dunklen Tuch. Dieser Mann hatte auch einen Rucksack dabei. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um weitere Hinweise zu dem Fall.

