POL-Bremerhaven: Informationen über Polizeiberuf

Auf der Berufsinformationsmesse (BIM) in der Stadthalle Bremerhaven ist auch die Ortspolizeibehörde mit kompetenten Ansprechpartnern vertreten. Hier kann man sich über die aktuellen Studienmöglichkeiten bei der Polizei und über Praktika informieren. Gerade wurden von der Polizei wieder Studienplätze zum Polizeikommissar für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Auf der BIM, am Stand 02.3, nach dem Eingang links, besteht eine sehr gute Möglichkeit, individuell mit Polizeibeamten sprechen zu können, die sich bestens mit allen Bedingungen, Tipps und Informationen zum Einstellungstest auskennen. Die Messe findet noch am Sonnabend, den 31. August 2019, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt. Informationen im Internet gibt es unter www.fit-genug.de.

