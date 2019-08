Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollstuhlfahrerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 92 Jahre alte Rollstuhlfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Eine 80-jährige Autofahrerin hatte sie angefahren. Zeugen schilderten der Polizei, dass die 92-Jährige gegen 15.15 Uhr an der Fußgängerampel wartete, bis die Ampel auf Grün umsprang. Dann fuhr sie auf die Fahrbahn und wurde vom Auto der 80-Jährigen erfasst, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Dabei kam der Rollstuhl zu Schaden und die Seniorin wurde verletzt. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

