Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 68 Jahre alte Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag auf der Georgstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie soll bei Rot die Fahrbahn überquert haben. Eine 43-jährige Autofahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der Georgstraße in Richtung Wulsdorf unterwegs. In Höhe der Kreuzung Georg-Seebeck-Straße wollte die Autofahrerin nach ihren Angaben bei Grün die Kreuzung überqueren, als plötzlich die Radfahrerin die Straße kreuzen wollte. Es kam zur Kollision und die 68-Jährige stürzte. Eine Zeugin gab an, dass die Ampel für Fußgänger noch Rot zeigte, als die Radfahrerin losfuhr. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

