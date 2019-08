Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lkw in Schieflage

Bremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte der 36-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstagvormittag, als in einer Linkskurve seine Ladung verrutschte. Sie blieb noch auf dem Lkw, musste aber komplett abgeladen werden. Gegen 9 Uhr befuhr der Lkw-Fahrer die Brückenstraße und wollte nach links in die Franziusstraße abbiegen. Dabei kam seine Ladung, rund 9 Tonnen Aluminium-Blöcke, ins kippen und drohte durch die Seitenwand des Aufliegers auf die Straße zu stürzen. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrer konnte rechtzeitig anhalten und Schlimmeres verhindern. Allerdings musste die komplette Ladung mit Gabelstaplern abgeladen und auf ein Firmengelände gebracht werden. Für eine dreiviertel Stunde musste die Straße deshalb komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

