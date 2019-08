Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nackt auf der Parkbank

Bremerhaven (ots)

Das ging einigen Passanten zu weit: Ein Paar (35 und 40 Jahre) saß am Mittwochnachmittag nahezu unbekleidet auf einer Parkbank am Geestewanderweg der Folkert-Potrykus-Straße, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Kindergarten. Die Passanten riefen die Polizei. Tatsächlich war beim Eintreffen der Polizeibeamten der Mann gänzlich nackt und die Frau nur mit einer Boxershorts bekleidet. Sie waren alkoholisiert und der Meinung, dass sich wohl niemand daran stören würde. Dem war aber nicht so, zumal auch Kinder in der Tagestätte in der Nähe waren. Sie wurden von den Beamten des Ortes verwiesen und ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

