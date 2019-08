Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ins Schleudern gekommen

Bremerhaven (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am späten Mittwochabend an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Rheinstraße ereignet hat. Verletzt wurde niemand. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Kleinwagen gegen 22.45 Uhr aus der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts in die Rheinstraße abbiegen. Sie kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte sich mit ihrem Wagen um 180 Grad. Anschließend prallte sie gegen das Verkehrszeichen auf der Mittelinsel und blieb stehen. Die Beifahrerseite des Fahrzeugs erlitt erhebliche Schäden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell