POL-Bremerhaven: Warum steht ein Elefant im Stadtpark?

Bremerhaven (ots)

Darauf erhofft sich die Polizei eine Antwort und bittet Hinweisgeber, sich bei ihr unter Telefon 953 3221 zu melden. Mitten im Stadtpark stand die etwa 80 Zentimeter hohe Figur aus Holz am Montagmorgen direkt vor dem Seniorentreffpunkt Altbürgerhaus. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung staunte nicht schlecht, als sie das schwere Tier am Fahrradständer stehen sah. Der Elefant ist auch nur zu transportieren, wenn zwei kräftige Menschen zupacken. Warum er dort steht und wem er gehört ist noch völlig unklar. Jetzt fristet der Dickhäuter sein Dasein bis zur Ermittlung seines Eigentümers in einer Garage der Polizei.

