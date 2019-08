Polizei Bremerhaven

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: LKW mit zahlreichen Mängeln stillgelegt

Bremerhaven (ots)

Im Rahmen gemeinsamer Kontrollen mit der Polizei Niedersachsen wurde am Vormittag des 27.08.2019 ein polnischer Lastzug zum Transport von Fahrzeugen (Autotransporter) an der BAB27-Anschlussstelle Wulsdorf überprüft. Dabei wurden neben einer mangelhaften Ladungssicherung der im Oberdeck des Zugfahrzeuges transportierten Unfall-PKWs auch erhebliche technische Mängel festgestellt. Das Fahrzeug wurde überprüft. Dabei wurde die Verkehrsunsicherheit des o.g. Lastzuges festgestellt, die von einem Sachverständigen bestätigt wurde. Die Liste der teilweise gefährlichen Mängel war lang: Mangelhafte Reifen, die schon mehrfach unprofessionell bis auf die Karkasse nachgeschnitten waren, erhebliche Mängel an der Lenkung, der Betriebs-und Feststellbremse und eine mangelhafte Einrichtung zum Verbinden von Fahrzeugen führten zur Zwangsstillung des Fahrzeuges. Der 31-jährige Fahrer erklärte den Polizisten, dass seine Firma schon lange die Fahrzeugmängel kennt. Unternommen wurde nichts. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von knapp 1.000 Euro zahlen.

