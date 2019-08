Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallzeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Zwei beschädigte Fahrzeuge waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Sonntag, den 25.08.2019, 14.30 Uhr und Montag, den 26.08.2019, 15 Uhr, in der Köperstraße zugetragen haben muss. Die Polizei (Telefon 953 3164) bittet um Zeugenhinweise. Ein grauer VW Golf und ein weißer Chrysler Cargo Van waren in der Köperstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Die jeweiligen Benutzer konnten an ihren Fahrzeugen Beschädigungen feststellen, die offenbar durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden. Nur wie es dazu gekommen ist, ist noch unklar. Deshalb hoffen die Ermittler der Polizei, dass Zeugen Hinweise auf den Unfallhergang geben können.

