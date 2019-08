Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 27.08.2019 in Geestemünde-Süd. Gegen 21.30 Uhr befuhr eine Frau (50) mit ihrem PKW die Voßstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Altonaer Straße/Am Oberhamm kam es zu einer leichten Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, der gerade die Altonaer Straße in westliche Richtung befuhr. Bei der Unfallaufnahme unterhielten sich der "geschädigte" Fahrer (19) und seine 2 Beifahrern (17/20) in einer ausländischen Sprache. Plötzlich klagten alle über Verletzungen, die sie beim Unfall angeblich erlitten haben wollten. Ein Polizist war jedoch ihrer Sprache mächtig und hatte jedes Wort verstanden. Die Polizei ermittelt, ob der Verkehrsunfall absichtlich herbeigeführt wurde und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3142 entgegengenommen.

