Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Alkoholkonsum aggressiv geworden

Bremerhaven (ots)

Eine 31 Jahre alte Frau musste am späten Montagabend in eine Polizeizelle gebracht werden, weil sie in der Hafenstraße im betrunkenen Zustand eine Sachbeschädigung begangen hatte und weiterhin aggressiv auftrat. Gegen 22.40 Uhr kaufte die 31-Jährige an einer Tankstelle ein Flasche Schnaps und wirkte nach Zeugenaussagen da noch nüchtern. 20 Minuten später kam die Frau zurück und war inzwischen erheblich alkoholisiert. Sie war dermaßen außer sich, dass sie auf dem Tankstellengelände dortige Gegenstände beschädigte. Weil sie weiterhin keine Ruhe gab, wurde die Polizei gerufen. Unter lautem Schimpfen musste die 31-Jährige schließlich zum Polizeirevier gebracht werden und bis zu ihrer Ausnüchterung in der Zelle bleiben. Gegen sie wurde in Strafverfahren in Gang gesetzt.

