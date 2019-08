Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Rangieren telefoniert

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 26.08.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Eckernfeld. Gegen 18.30 Uhr rangierte ein Auslieferungsfahrer rückwärts mit seinem Transporter von einer Grundstückszufahrt in der Gaußstraße auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Linienbus, der zu dieser Zeit gerade stadteinwärts unterwegs war. Dabei entstand leichter Sachschaden. Zeugen beobachteten, dass der 21-jährige Verursacher mit seinem Handy telefonierte, als er rückwärts in den Verkehr rangierte.

