Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Einbiegen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 26.08.2019 kam im Ortsteil Eckernfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Twischlehe stadtauswärts. Der 87-Jährige wollte bei Grünlicht links in die Langener Landstraße einbiegen und übersah dabei einen entgegen¬kommenden PKW aus dem Lipperkamp. Dessen Fahrer (63) konnte eine Kollision im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern. Bei dem Anprall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell