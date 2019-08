Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bitte Fenster schließen!

Bremerhaven (ots)

Zwei Mobiltelefone hat ein unbekannter Dieb am frühen Montagmorgen in einem Zimmer eines Hauses in der Schillerstraße erbeutet. Der Täter nutzte ein offen stehendes Fenster. Weil es so warm war, hatte das Ehepaar in dem Haus das Fenster im Erdgeschoss über Nacht offen gelassen. Gegen 5.30 Uhr wachte die Ehefrau auf und konnte noch den dunklen Umriss einer Person sehen, die durch das Fenster wieder nach draußen kletterte. Anschließend stellte das Ehepaar fest, dass die Handys fehlten. Die Polizei rät deshalb, auch bei warmer Witterung Fenster und Türen nicht unbeaufsichtigt offen stehen zu lassen und geeignete Sicherungseinrichtungen zu nutzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell