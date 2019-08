POL-Bremerhaven: Armbanduhren gestohlen

Polizei Bremerhaven

Die Polizei sucht die Eigentümer von mehreren Armbanduhren, die bei Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl bei einem Verdächtigen gefunden wurden. In der Nacht zum 27.08.2019 wurde in der Bürgermeister-Smidt-Straße in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden zwei LCD-Fernseher, eine Spiele-Konsole sowie 5 Armbanduhren entwendet. Die Ermittler hatten schnell einen Hehler ins Visier genommen. Bei einer Durchsuchung wurden eine Menge Uhren aufgefunden, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Die Polizei sucht die Eigentümer der Uhren bekannter Hersteller. Es sind auch einige Plagiate dazwischen. Hinweise werden unter den Telefonnummern 953-3254 und 953-3221 entgegengenommen.

