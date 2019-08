Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Schlägerei festgenommen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 25.08.2019 wurde die Polizei in die Rickmersstraße gerufen. In einem Lokal war es dort gegen 01.00 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, die in einer Schlägerei endeten. Zwei Männer gingen dabei auf einen 22-Jährigen los und attackierten ihn u.a. mit einer Stahlrute. Die Handgreiflichkeiten verlagerten sich auf die Straße. Als die Polizei gerufen wurde, flüchteten die Täter. Die beiden 23- und 28-jährigen Männer wurden in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Ihr Opfer wurde bei der Schlägerei leicht verletzt.

