POL-Bremerhaven: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Abend des 24.08.2019 bekamen die Insassen eines PKW einen großen Schreck, als ihnen in der Boschstraße ein anderer Wagen entgegen kam. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Boschstraße stadtauswärts. Aufgrund von Trunkenheit kam die 61-Jährige mit ihrem Mercedes immer weiter über die Fahrbahnmitte in Richtung Gegenverkehr. Hier kam der Geschädigte mit seinem Wagen entgegen. Der 67-Jährige hielt am rechten Fahrbahnrand an, als er die Gefahr erkannte. Die Frau konnte ihr Fahrzeug zunächst anhalten. Dann verlor die 61-Jährige jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte beim erneuten Anfahren mit dem stehenden PKW des Geschädigten. Dabei entstand leichter Sachschaden. Die Polizei registrierte bei der Unfallaufnahme den Alkoholgeruch und machte einen Alkoholtest bei der Verursacherin. Dabei wurden wurde annähernd 3 Promille Alkoholbeeinflussung festgestellt. Sie wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hat die 61-Jährige schon seit über einem Jahr nicht mehr.

