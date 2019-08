Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rechnung für falsches Taxi

Bremerhaven (ots)

Eine Streife der Polizei fuhr in der Nacht zum 25.08.2019 in der Bremerhavener City über den Theodor-Heuss-Platz. Gegen 02.15 Uhr wurden die Beamten auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Ein augenscheinlich stark betrunkener Mann schlug ohne erkennbaren Grund gegen den Außenspiegel eines hier haltendes Autos und mit hämmerte mit der Faust auf das Dach des PKW. Im Fahrzeug befanden sich eine Frau (43) mit ihrem Sohn (14). Der Betrunkene riss die Autotür auf und schrie die Insassen an. Die Polizisten griffen ein. Der Aggressor war sehr wütend und war für ein Gespräch nicht zugänglich. Es wurde aber deutlich, dass der 28-Jährige den Wagen für ein Taxi gehalten hatte und die Frau ihn nach Hause fahren sollte. Eine Ingewahrsamnahme wurde unumgänglich und die Fahrt ging in eine andere Richtung. Die Polizisten schrieben für den Einsatz eine Kostenrechnung.

