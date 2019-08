Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erheblicher Wasserschaden

Bremerhaven (ots)

Durch einen Wasserrohrbruch kam es in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Frenssenstraße zu einem erheblichen Wasserschaden. Eine Anwohnerin hörte am Donnerstagabend lautes Wasserrauschen und benachrichtigte die Polizei. Schon als die Polizeibeamten durch die Fenster des Hauses schauten, konnten sie mehrere Zentimeter hoch stehendes Wasser auf dem Fußboden sehen. Im Haus zeigte sich dann das ganze Ausmaß des Schadens. Der Keller stand schon etwa einen Meter tief unter Wasser. Ursache war ein geplatztes Rohr im Dachgeschoss. Der Energieversorger musste die Wasser- und Stromzufuhr abstellen, um weiteres Austreten des Wassers zu verhindern. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.

