POL-Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Vieländer Weg

Zwei Radfahrer wurden am Donnerstagnachmittag auf dem Vieländer Weg nach einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 70 Jahre alter Autofahrer hatte beide Pedelec-Fahrer angefahren. Nach Zeugenaussagen fuhr der 70-Jährige mit seinem VW Touran den Vieländer Weg in Richtung Wulsdorf. Kurz vor ihm fuhren in Höhe Weg 85 ein 76 Jahre alter Radfahrer und eine 69-jährige Radfahrerin hintereinander am rechten Fahrbahnrand. Der Autofahrer geriet beim Vorbeifahren zu dicht an die Radfahrer und kollidierte mit ihnen. Der 76-Jährige wurde mit seinem Rad umgestoßen und stürzte auf die Straße. Die 69-jährige Frau wurde vom Auto erfasst, prallte zunächst auf die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Beide Unfallopfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Radfahrerin war bewusstlos. Zeugen kümmerten sich sofort um die Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß kommen konnte.

