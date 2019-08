Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei leistet Hilfe

Bremerhaven (ots)

Großes Pech hatte eine 25 Jahre alte Mutter am Donnerstagmittag, als sie mit ihrem kleinen Kind in der Ringstraße in ihrem Wagen losfahren wollte. Als das Kind im Auto saß, verriegelten sich die Türen. Die junge Mutter hatte das Kind auf dem Rücksitz platziert und angeschnallt. Danach schloss sie die Tür, um selbst einzusteigen. Allerdings hatte sie den Fahrzeugschlüssel im Schloss stecken lassen und das Fahrzeug verschloss sich selbst. Da das Kind nach kurzer Zeit durch die Sonneneinstrahlung immer mehr zu schwitzen begann und ein Zweitschlüssel für den Wagen nicht aufzutreiben war, bat die Mutter bei der Polizei um Hilfe. Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als mit einem Hammer eine Scheibe des Autos einzuschlagen, um die Türen wieder öffnen zu können. Das Kind war befreit, wohl auf und hatte trotz der steigenden Temperaturen "sichtlich Spaß" an der aufregenden Aktion.

