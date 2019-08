POL-Bremerhaven: Unfallzeuge gesucht

Polizei Bremerhaven

Zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hans-Böckler-Straße sucht die Polizei (Telefon 953 3164) einen Zeugen, der den Unfall gesehen hat. Es entstand ein Schaden von über 1.000 Euro. Auf dem Parkplatz war am Mittwoch ein schwarzer Volvo V 60 Kombi in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr abgestellt. In dieser Zeit ist ein anderes Fahrzeug dagegen gefahren und hat Blechschäden verursacht. Ein Zeuge hat das Geschehen offenbar mitbekommen und einen Hinweis an dem beschädigten Volvo hinterlassen. Dieser Zeuge und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

