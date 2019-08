Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei unterstützt Abstandskampagne

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hatte sich Ende letzten Jahres mit einer Abstandskampagne an den Senator für Inneres gewandt und für Unterstützung geworben. Ziel der Kampagne ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Hinweis auf den einzuhaltenden Sicherheitsabstand beim Überholen von Radfahrenden. Leider wissen viele Verkehrsteilnehmer nicht, dass Radfahrer einen 80 Zentimeter breiten Mindestabstand zu parkenden Autos am Fahrbahnrand einhalten sollten und dass von überholenden Kraftfahrzeugen ein seitlicher Sicherheits-abstand von 1,5 Meter nicht unterschritten werden darf. Die Missachtung dieser Vorschriften führt oftmals nicht nur zu einer konkreten Gefährdung, sondern auch zu einem generellen Unsicherheitsgefühl bei den Radfahrenden.

15 Polizisten beobachteten daher am Morgen des 20.08.2019 den Radfahrerverkehr auf den Straßen. Einen Schwerpunkt bildete dabei der Bereich Schillerstraße / Rheinstraße / Bismarckstraße. Dieser Abschnitt wird durch Radfahrer auf der Fahrbahn stark frequentiert. Zusammen mit dem ADFC beobachteten die Beamten mit mehreren Teams die Verkehrssituation und informierten bei Bedarf die LKW- und Autofahrer über die gesetzlichen Regelungen. Vorbildlich verhielten sich vor allem Bus- und Berufskraftfahrer. Sie blieben oft mit ihren schweren Fahrzeugen hinter den Radfahrern und warteten einen Moment ab, in dem sie gefahrlos an den Radlern vorbeifahren konnten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell