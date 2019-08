Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schülerin angefahren

Bremerhaven (ots)

Eine 13-jährige Schülerin wurde am Mittwochmorgen an der Ecke Auf der Bult/ Boschstraße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Fahrer eines VW Crafter die Boschstraße und wollte nach links in die Straße Auf der Bult einbiegen. Dabei hat er nicht auf die 13-Jährige geachtet, die mit ihrem Tretroller aus der Straße Auf der Bult in die Altonaer Straße weiterfahren wollte. Die Schülerin wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde sie dann ins Krankenhaus gebracht.

