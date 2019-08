POL-Bremerhaven: Kiosk überfallen

Polizei Bremerhaven

Ein etwa 18 bis 20 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag einen Kiosk am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz überfallen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise. Nach Schilderung der Kiosk-Mitarbeiterin kam der vermummte Mann gegen 17 Uhr in das Geschäft und forderte Geld und Zigaretten. Um eine Eskalation zu vermeiden, gab die Mitarbeiterin den Forderungen nach und der Unbekannte konnte in Richtung Leher Bahnhof flüchten. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß, schlank und hatte blaue Augen. Seine Sprache war mit einem Akzent versehen. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine oliv-grüne Jacke mit roten und weißen Einsätzen an den Unterarmen und im Hüftbereich und er hatte eine schwarze Basecap auf. Darüber hinaus hatte er eine blaue Plastiktüte dabei.

