Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer an Einmündung angefahren

Bremerhaven (ots)

Schürfwunden erlitt ein 23 Jahre alter Radfahrer nach einer Kollision mit einem Auto am Montagnachmittag. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 17 Uhr an der Einmündung Georg-Seebeck-Straße/ Ibbrigstraße die Vorfahrt des Radfahrers nicht beachtet, der auf der für ihn falschen Seite fuhr. Die 21 Jahre alte Autofahrerin wollte aus der Ibbrigstraße auf die Georg-Seebeck-Straße fahren. Nach ihren Angaben hielt sie zunächst an, um dann weiterzufahren. In diesem Moment kam der Radfahrer von rechts auf dem falschen Radstreifen angefahren und prallte gegen die Motorhaube. Da er eine Sporttasche in der Hand hielt, konnte er nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu.

