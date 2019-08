Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Flasche nach Auto geworfen

Bremerhaven (ots)

Mit einer Flasche wurde der Wagen eines 23 Jahre alten Autofahrers am Montagabend in der Feldstraße beworfen. Dabei ging eine Rückleuchte zu Bruch. Nach Schilderung des 23-Jährigen befuhr er gegen 21 Uhr die Feldstraße aus der Schiffdorfer Chaussee kommend in südliche Richtung. Auf der Höhe des Einkaufsmarktes, beim dortigen Altkleiderbehälter, sah er eine dreiköpfige Männergruppe. Sie schienen alkoholisiert zu sein und forderten den Autofahrer mit Handbewegungen auf, langsamer zu fahren. Der 23-Jährige verlangsamte daraufhin die Geschwindigkeit seines Pkw. Als eine Person aus der Gruppe dann auf die Straße trat und versuchte die Beifahrertür zu öffnen, beschleunigte der 23-Jährige vorsichtshalber wieder und fuhr weiter. Danach bemerkte er, wie eine Person aus der Dreiergruppe eine Flasche in Richtung seines Wagens warf, die dann das Rücklicht traf. Anschließend informierte er die Polizei (Telefon 953 3321) über den Vorfall. Die bittet jetzt Zeugen, sich zu melden. Eine Person aus der Dreiergruppe soll eine rote Jacke getragen haben.

