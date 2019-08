Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Bremerhaven (ots)

Für die Täter und für den Geschädigten gab es am frühen Montagmorgen, 19.08.2019, im Kleingartenverein 'Erika' eine Überraschung. Kurz nach 05.00 Uhr ging ein Laubenbesitzer zu seinem Häuschen in der Gartenanlage an der Hans-Böckler-Straße. Der 43-Jährige hatte am Wochenende etwas in seiner Bude vergessen, das er nun holen wollte. Im Radieschenweg überraschte der Kleingärtner zwei Jugendliche auf seinem Parzellengelände. Die Tür war aufgebrochen und einer der Jugendlichen befand sich noch im Häuschen. Offensichtlich fand hier gerade ein Einbruch statt. Dem Laubenbesitzer gelang es, die beiden Jugendlichen zu packen. Er wollte sie zur nahegelegenen Polizeiwache bringen. Doch auf dem Weg dorthin konnten sich die Jungs befreien und liefen davon.

Beschreibung: männlich, dunkle kurze Haare, sprachen Deutsch, trugen Jeanshosen und dunkle Jacken. Alter ca. 15- bis 16 Jahre.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 oder 953-3231 entgegengenommen.

