Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrt endet an Findling

Bremerhaven (ots)

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am späten Sonnabendabend in der Parkstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Findling geprallt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Nach Zeugenaussagen soll der 28-Jährige gegen 22.50 Uhr die Parkstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Langener Landstraße entlanggefahren sein. In der Rechtskurve am Parktor konnte der Fahrer seinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle halten, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen großen Stein auf dem Grünstreifen. Mit Achsbruch blieb das Fahrzeug dort stehen. Die Polizei wurde gerufen und der 28-Jährige festgenommen. Er wurde zum Polizeirevier gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

