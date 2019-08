Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 37-Jährigen nach Scheibenklirren festgenommen

Bremerhaven (ots)

Weil er zu viel Krach gemacht hatte, wurde eine Anwohnerin aus der Auguststraße am Sonnabendvormittag auf einen 37 Jahre alten Mann aufmerksam, der versucht hatte, in ein Gerätehaus einzubrechen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Kurz vor 10 Uhr hatte die Zeugin ein lautes Scheibenklirren gehört und nachgesehen, wo der Krach herkam. Sie entdeckte den 37-Jährigen auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses, wie er sich offenbar an dem dortigen Gerätehaus zu schaffen machte. Als die Zeugin den Mann ansprach, hatte er sich zunächst erschrocken und wollte dann flüchten. Doch die Anwohnerin ließ den vermeintlichen Einbrecher nicht aus den Augen, verfolgte ihn und alarmierte die Polizei. Die konnte den Beschuldigten unweit des Tatortes festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

