Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Opfer nach Schlägerei gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen in der Straße Am Klushof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und riefen die Polizei. Den eintreffenden BeamtenInnen schilderten die Zeugen, dass der eine Mann mehrmals heftig mit beiden Fäusten auf den anderen einschlug bis dieser schließlich zu Boden ging. Am Boden liegend erhielt die Person dann Fußtritte gegen den Oberkörper, die Beine und den Kopf. Erst als andere Passanten dazwischen gingen, ließ der Schläger von seinem Opfer ab und entfernte sich auf seinem Fahrrad. Das Opfer erlitt bei der Auseinandersetzung zumindest eine blutende Kopfplatzwunde, entfernte sich aber vor dem Eintreffen der Polizei taumelnd in Richtung Stresemannstraße. Dabei wurde ihm von einer anderen männlichen Person geholfen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht jetzt den Geschädigten der Schlägerei. Er wird durch die Zeugen folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 180 cm groß, schlanke Statur, Platzwunde an der linken Gesichtshälfte in Schläfenhöhe, bekleidet mit schwarzem Hoodie und schwarzem Cap. Er führte ein BMX-Fahrrad mit sich. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0471 953 3221.um Hinweise über die verletzte Person oder seinen Helfer.

