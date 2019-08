Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW sichergestellt

Bremerhaven (ots)

Zu viele Veränderungen wies ein BMW auf, den die Polizei am Donnerstagabend auf dem Platz vor der Mole in der Straße An der Neuen Schleuse kontrolliert hat. Der Wagen wurde schließlich sichergestellt. Den Polizeibeamten fiel auf, dass die Blinkleuchten auf Dauerlicht eingestellt waren. Es stellte sich heraus, dass dies nicht die einzigen unzulässigen Veränderungen waren. So waren die Heckleuchten mit Folie beklebt, das Auto war zu laut und bei den Felgen und Spoilern gab es ebenfalls Beanstandungen. Der Wagen wurde abgeschleppt und wird jetzt auf ein mögliches Erlöschen der Betriebserlaubnis von Sachverständigen untersucht. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde in Gang gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell