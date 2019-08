Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unachtsamer Umgang mit Feuer setzt Wohnung in Brand

Bremerhaven (ots)

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Langener Landstraße in der Nacht zum Donnerstag ist das Haus unbewohnbar geworden. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Der 45-Jährige Hausbewohner bemerkte gegen ein Uhr das Feuer in seiner Wohnung und benachrichtigte die Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, befand sich das Haus bereits im Vollbrand. Es wurde soweit zerstört, dass es nicht mehr zu bewohnen ist. Nach den ersten Untersuchungen der Polizei war vermutlich unachtsamer Umgang mit Feuer die Ursache für den Brand. Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell