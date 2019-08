Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2019, fuhr eine 53 Jahre alte Autofahrerin gegen 15.50 Uhr auf der Georgstraße in Richtung Wulsdorf auf der linken Fahrspur. Etwa in Höhe der Kreuzung An der Mühle hörte sie plötzlich ein lautes Knallen und der linke Außenspiegel war beschädigt. Die Autofahrerin ging davon aus, dass sie mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen ist. Gemeldet hat sich jedoch niemand. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3166) den zweiten Unfallbeteiligten bzw. Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

