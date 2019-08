Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch am Alt-Wulsdorfer Friedhof

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in die Verwaltungsgebäude des Alt-Wulsdorfer Friedhofs an der Kreuzackerstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Täter brachen ein Fenster auf, um zunächst in die Büroräume zu gelangen. Anschließend öffneten sie weitere Lagerräume und nahmen Baumaschinen, Gartengeräte und sogar einen Aufsitzrasenmäher mit. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas aufgefallen ist oder sie weitere Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können.

