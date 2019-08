Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 13.08.2019 kam es in Surheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Poristraße stadtauswärts. An der Kreuzung Carsten-Lücken-Straße wollte sie nach links in diese abbiegen. Dabei achtete die 58-Jährige nicht auf einen entgegenkommenden PKW, der zu diesem Zeitpunkt auf der Poristraße stadteinwärts fuhr. Dessen Fahrerin unternahm noch eine Vollbremsung. Die 68-Jährige konnte eine heftige Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Ihr 17-jähriger Beifahrer und die Geschädigte verletzten sich leicht und wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 26.000 Euro.

