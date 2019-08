Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Bremerhaven (ots)

In einer Pressemitteilung vom 06.08.2019 berichtete die Polizei von einem Raubüberfall in der Keilstraße, am Donnerstag, 01.08.2019, bei dem ein silbergrauer BMW 325i gestohlen wurde. Mit dem erbeuteten PKW wurden am gleichen Tag mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet verursacht. Die weiteren Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass der Fahrer des BMW am Donnerstagabend, zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr einen weiteren Unfall in der Hafenstraße verursacht hat. Der BMW kam entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus der Wülbernstraße und bog nach links in die Hafenstraße ein. Dabei fuhr er einen Fahrradfahrer an, der die Hafenstraße in Höhe der Spielothek stadteinwärts befuhr. Der Radfahrer überschlug sich und stürzte auf die Fahrbahn. Der BMW setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Innenstadt fort. Nach Zeugenaussagen rappelte sich der Radfahrer auf und verließ den Unfallort, ohne die Polizei zu informieren. Die Kriminalpolizei bittet den Fahrradfahrer oder sonstige Zeugen, sich unter der Rufnummer 0471 953 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell