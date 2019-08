POL-Bremerhaven: Fußgängerin übersehen

Polizei Bremerhaven

Am Abend des 12.08.2019 kam es im Ortsteil Grünhöfe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Auf der Bult stadteinwärts. Am Fußgänger¬überweg kurz vor der Einmündung Boschstraße achtete der Fahrer nicht ausreichend auf eine Fußgängerin, die vor ihm auf dem Fußgängerüberweg gerade die Fahrbahn überquerte. Die ältere Frau lief zuvor auf dem südlichen Gehweg der Straße Auf der Bult und wollte die Straße in nördliche Richtung überqueren. Bei Dunkelheit und starkem Regen erkannte der Autofahrer (39) die Frau zu spät und es kam trotz Abbremsen zu einer Kollision, wobei die Fußgängerin zu Fall kam und sich bei dem Sturz an den Händen verletzte. Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

